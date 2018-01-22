Hatay Başbakan Yardımcısı Akdağ: Böyle Bir Milletle Yola Gitmek Kolay

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte Reyhanlı'daki roketli saldırıda yaralanıp Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Böyle bir milletle yola gitmek kolay. Bunu biz, 15 Temmuz'da yaşadık, şimdi Afrin operasyonunda yaşıyoruz" dedi.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Akdağ, 6 yaralıdan 5'inin polikliniklerde tedavi edildiğini 1 yaralının ise yoğun bakımda şuuru açık şekilde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Kilis ve Hatay halkının operasyonu sahiplendiğine dikkat çeken Akdağ şöyle konuştu:

'Genelde durumları iyi, bir kardeşimiz yoğun bakımda, onunla da yakından alakadar oluyorlar, şuuru açık. Bu tür yaralanmalarda çok net konuşmak doğru değil. Burası iyi bir hastane tüm şartlar açısından da, tecrübesi iyi olan ve şartları da iyi olan bir hastane. İnşallah en güzel bakımı alıyorlar, cenabı hakk şifalar ihsan eylesin. Bir kişi bir gazimizi şu anda yoğun bakımda ama şuuru açık olarak tedavi ediliyor, diğerleri poliklinikteler, onların ağır bir durumu yok. Hem Kilis'te hem Kilis'ten sonra Gülbaba'da orada 3. Hudut Tugayı'na da uğradık, oradan Kırıkhan'a geldik, şehidimizin ailesiyle görüştük, Kırıkhan'dan Reyhanlı'ya geldik oradan da şimdi Antakya'dayız. Gördüğüm şudur, bölge halkı bir bütün olarak bu meselede, tamamen gönül birliği etmiş durumda, Zeytindalı Harekatı, Afrin operasyonu tüm bölge halkı tarafından çok olumlu görülüyor. Bunun sınırlarımızı korumak, güvenliğimizi muhafaza etmek için, terörü bölgeden silip atmak için yapıldığını halkımız çok iyi biliyorlar. Hem Kilis hemde Hatay halkı zamanında Kurutuluş Savaşı vermiş, Fransız işgali geçirmiş ve oralardan yüzünün akıyla çıkmış beldeler olarak bugün aynı ruhu yaşıyorlar. Bu bizim enerjimizi bir kat daha artırdı. Böyle bir milletle yola gitmek kolay, bunu biz 15 Temmuz'da yaşadık şimdi Afrin operasyonunda yaşıyoruz. Cenabı Hakk bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin, cephe hattında savaşan askerlerimize onların destek verdiği Özgür Suriye Ordusu'na da kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbim hepsini korusun.'

Başbakan Yardımcısı Akdağ ve AK Parti Genel Başkasn Yardımcısı Öznur Çalık'a Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu ile çok sayıda partili eşlik etti.