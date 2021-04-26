Hatay Barosundan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Hatay Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Hatay Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Hatay Barosundan yapılan yazılı açıklamada, tarihi değerlendirme ve analiz etmenin bilimsel olarak tarihçilerin ödevi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin tüm arşivlerini uluslararası toplumun ve tarihçilerin incelemesine açtığının da altı çizildi.

ABD'nin açıklamalarının kınandığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yine, en güzel cevaplardan birini dün Ermeni patriği vermiştir; 'ABD'nin açıklamasının toplumların barışına ve bir arada yaşama iradesine zarar verdiğini' ifade etmiştir. Hal böyle iken, bilimsel mesnetten uzak siyasi kaygılarla dile getirilen ABD'nin 24 Nisan'daki soykırım açıklamasını reddediyor, yeryüzünde tüm insanlığın barış içinde yaşayabileceğini savunan Hatay Barosu olarak ABD'nin bahse konu açıklamasını en net şekilde kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş