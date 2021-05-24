HATAY BAKAN PAKDEMİRLİ: TARIM, YÜZDE 5'E VARAN BÜYÜMEYLE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek yüzde 5'e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek yüzde 5'e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük katkı sağladığını söyledi. Borsada normalin üzerinde fiyat oluşumu gördüklerini ve bu fiyatların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) de alımlara başladıktan sonra, hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Tarım, hayvancılık, ormancılık ve Devlet Su İşleri (DSİ) faaliyetleriyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Bakan Bekir Pakdemirli, Kırıkhan ilçesinde bir çiftçinin tarlasında yapılan buğday hasadına katıldı. Amik Ovası'nın çok verimli olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, buğday hasadı yapılan tarlada dekar başına 650 kilo ürün elde edildiğini kaydetti. Pakdemirli, 'Bu, ovaya has, özel bir durum, son derece memnuniyet verici' dedi.

'FİYATLARIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİ MEMNUN ETMİŞTİR'

Çiftçilere yapılan desteklerden bahseden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

'Gübre desteklerini 2019 yılında 4 lirayken, 2020 yılında 8 liraya çıkarmıştık. Bu yıl ise bu rakamı 16 liraya çıkarmıştık. Mazot desteğini 15 liradan 19 liraya, fark desteklerini kilogramda 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarmıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru işlerle Türkiye'de ilk defa ekilen alanlarda bu yıl azalış yok, artış yok. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız buğdayda fiyat açıkladı, buğdayda ton başına 2 bin 250 lira, arpada bin 750 lira. Dekarda 275 liraya varan destekler alıyor çiftçimiz. Üreticimiz bundan memnundur. İnşallah onları da sürekli olarak memnun etmeye devam edeceğiz. 'Her zaman üretici dostu olacağız' demiştik. Son 3 yıldır Cumurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, başta Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle 'çiftçimizi asla mağdur etmeyecek fiyat politikaları güdeceğiz, hasat öncesi fiyatları açıklayacağız' demiştik. Bu sözleri tuttuk. İnşallah tutmaya devam edeceğiz. Geçen yıla oranla yüzde 36 artan fiyatlarımız çiftçilerimizi memnun etmiştir.?

FİYATLAR GERÇEKÇİ DEĞİL

Borsada normalin üzerinde fiyat oluşumu gördüklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, bu fiyatların gerçekçi olmadığını bildirdi. Pakdemirli, 'TMO da alımlara başladıktan sonra, hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. TMO, hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır' diye konuştu.

1.5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DSİ YATIRIMI

Türkiye'de yağışların geçen yıla oranla yüzde 25 azaldığını aktaran Bakan Pakdemirli, 'Allah'a şükür Amik Ovası'nda, Hatay'da en önemli avantajımız, son 3 yılda DSİ olarak 1.5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. 2 tane barajı tamamladık. İnşallah sulamaları tamamlayarak, suya hasret kalan, henüz suya ulaşamayan çiftçilerimize de en kısa zamanda suyu ulaştırıyor olacağız. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla alakalı hem Tarım Kredi Kooperatifi hem de Ziraat Bankası'na borçları olan çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Hasar tespitleriyle ilgili birçok bölgede çalışılıyor. Hasar tespitlerinden sonra ne yapılacağı konusuna bakılacak. TARSİM çiftçilerimizin dostudur. Çiftçimizi kötü günde koruyan, kollayan bir mekanizmadır. TARSİM'i tekrar çiftçilerimize hatırlatıp bu konuda kullanım alışkanlıklarımızı mutlaka artırıyor olmamız lazım diye düşünüyorum' dedi.

TARIM PAYDAŞLARI AŞILANACAK

Bakan Pakdemirli, tarım işçilerinin koronavirüse yönelik aşılanma çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

'Bir müjdemiz daha var. Tarım işçileri ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem özel sektör. Bunların da hızlı şekilde Sağlık Bakanlığı koordinesinde hızlı şekilde aşılanmasına başlanacaktır. Bundan dolayı pandeminin başından beri özellikle mevsimlik işçiler ve tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk, korumaya da gayret ettik ki bu sebeple de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5'e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeple bizim için öncelik olan ve mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin ve mevsimlik işçilerimizin aşılanıyor olması son derece önemli. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Tarımın paydaşları hem kamu hem özel sektör hem veterinerlerimiz, tüm sektör paydaşlarımızın hızlı şekilde aşılanması başlanmaktadır. Bunlar da kademeli olarak yapılacaktır.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından biçerdöverle hasat yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı