Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında
Haberler » Güncel » Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında - Haber

Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3)BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARETSuriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te...

21.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:38
Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar, sınırında (3)

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti. Şehidin babası Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'na taziye dileklerinde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki komutanlar, taziye çadırında dua etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler