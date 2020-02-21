: Hatay 'babam öldükten sonra kimse bana ceket almıyor' diyen suriyeli çocuğa mont yardımı

21.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:38

'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almıyor' diyen Suriyeli çocuğa mont yardımı

SURİYE'nin Atme kasabasındaki çadır kamplarında ailesiyle birlikte yaşayan Fuad Muhammed'in (10) sosyal medyada yayınlanan, 'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı' şeklindeki paylaşımına, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı yanıt verdi. Küçük çocuğa mont ve bisiklet hediye edildi.

Ülkedeki iç savaş ve saldırılar nedeniyle Fuad Muhammed, bundan 4 yıl önce, 9 kardeşi ve annesi ile birlikte Halep kentinin güneyindeki evlerini terk etti. Babasını da Suriye içerisinde bir trafik kazasında kaybeden Muhammed, güvenli bölge olduğu için ailesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesininkarşısında bulunan Atme kasabasında kurulan çadır kente geldi. Atme'de yokluk ve sefalet içerisinde yaşamaya başlayan Muhammed, 'Ceketin nerede?' sorusuna 'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almıyor' cevabı, soysal medyada yayınlanınca ilgi odağı oldu.

İHH, MUHAMMED'E ULAŞTI

İHH Suriye çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Muhammed'in sözlerinin medyada yayınlanmasının hemen ardından Atme'deki çadır kamplarındaki aileye ulaştıklarını belirterek, "Çok yetersiz ve imkansızlıklar içerisinde olduklarını gördük. Ailesi ile birlikte 11 kişi olan Fuad Muhammed için vicdan sahipleri de harekete geçti, yardımcı oldu. Temin ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini aileye teslim ettik. Fuad'a istediği mont ve ayrıca bisiklet de vererek mutluluğuna şahit olduk" dedi.

KAMPLARDA YÜZBİNLERCE ÇOCUK VAR

Tosun, iç savaş nedeniyle aileleri ile birlikte çadır kamplarına yerleşen yüz binlerce çocuk olduğunu, tamamının da sevinmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aileye bu güne kadar yakınları ve komşuları destek olmuşlar. Fuad'ın dışında kamplarda sevgiye, şefkate, gerekli malzemelere ihtiyacı olan çocuklar var. Vakıf olarak bu güne kadar çocuklara ulaşmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Bu insanlar yardımlarla hayata tutunuyorlar. Fuat ve diğerlerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Dileriz saldırılar bir an önce durur ve çocuklar ile aileleri huzur içerisinde yaşarlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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