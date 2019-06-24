HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği

Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği

Hatay'ın Arsuz Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu plajında halkın katılımıyla gerçekleşen yoga etkinliği, keyifli anlara sahne oldu. Arsuz Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel, bu tarz etkinliklerin ilçede yapılmasından memnun olduğunu dile getirerek, 'Arsuz her ne kadar deniz, kum ve güneş ile anılsa da; sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapmaktadır. İlçemizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına, her türlü etkinliğe, kurumsal olarak destek vermekteyiz. Tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Yoga hakkında katılımcılara bilgi verildikten sonra eğitmenler; Melike Sağnak, Aylin Aslan, Figen Tüme, İmren Sayar, Fulya Beyoğlu, Nursemin Eser, Funda Bayar, Latife Kıvrak, Duygu Antakyalı, Yonca Ağtaş, Esin Altuğ eşliğinde yoga seansları gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA