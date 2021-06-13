Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Arkeoloji Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme sürecinde yoğun ilgi görüyor.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Arkeoloji Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme sürecinde yoğun ilgi görüyor.

Kentteki kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği ve ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran müze, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin ziyaret ettiği en önemli yerlerin başında geliyor.

"Hatay, Türkiye'nin açık hava müzesidir"

Müzeye ziyaret gerçekleştiren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentin birçok zenginliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Kentin en önemli yerlerinden biri olan ve zenginliğini yansıtan Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yayman, "Hatay, Türkiye'nin açık hava müzesidir. Her insan muhakkak Hatay'ı görmelidir. İnsanların, sadece güzel yerleri görmek, güzel yemekler yemek için değil, aynı zamanda bir şehrin hikayesine tanıklık etmek için de burayı görmeleri lazım. İnsanlarımızı bu şehrimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Yayman, tarihe yolculuk yaptıran müzeye, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçileri görmenin kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy da 2021 turizm sezonuna hazır olduklarını belirterek, herkesi müzeye beklediklerini söyledi.

Müzeyi ziyaret için Mersin'den gelen Ender Özgür, Hatay'ın tarihi zenginlikleri olan güzel bir kent olduğunu aktardı.

Hatay'ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettiklerini anlatan Özgür, herkesin mutlaka müze başta olmak üzere kentin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirtti.

İzmir'den gelen Gülgün Gedikbaşı da müzenin çok etkileyici olduğunu ifade ederek "Tarihin tekrar böyle canlandırılması, yeni nesillere tekrar bu eski kültürün öğretilmesi çok kıymetli. Çok emek verilerek yapılmış tebrik ediyoruz yapanları." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak