HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4(Tür: Yurt)
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
İBB'nin ilk Meclis toplantısında konuşan Tevfik Göksu: Başkanın vaatlerini teklif haline getirip Meclis'e sunacağız
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