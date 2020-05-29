HATAY Amik Ovası'nda buğday rekoltesi sevindirdi
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HATAY Amik Ovası'nda buğday rekoltesi sevindirdi

Amik Ovası'nda buğday rekoltesi sevindirdiHATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası'nda buğday hasadına başlandı.

29.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:42

Amik Ovası'nda buğday rekoltesi sevindirdi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası'nda buğday hasadına başlandı. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, dönüm başına 500- 800 kilogram ürün hasat edildiğini ve sevindiklerini söyledi.

Amik Ovası'nda 40- 50 bin dönüm alanda üretimi yapılan buğdayın hasadına biçerdöverlerle başlandı. Dönüm başına 500 ile 800 kilogram arasında ürün hasat edilen tarlalarda incelemelerde bulunan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, üretim alanının genişletilmesi için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Buğdayın ton fiyatının 1600 TL olduğunu belirten Başkan Zaroğlu, "Ovada verim çok iyi görünüyor. Tarım, ciddi şekilde desteklenip, ciddi ve akıllı politika uygulanırsa enflasyonun en büyük ilacı olacaktır. Bundan sonra inşallah rekoltedeki rakamları görüldükten sonra buğdayla ilgili daha ciddi kararlar alınıp desteklenmesiyle ilgili çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu

HATAY Amik Ovası'nda buğday rekoltesi sevindirdi

Kaynak: DHA

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