İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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