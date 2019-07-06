İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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