HATAY AK Parti Hatay Milletvekili Yayman Hassa üzümünü marka yapacağız
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HATAY AK Parti Hatay Milletvekili Yayman Hassa üzümünü marka yapacağız

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hassa üzümünü marka yapacağızHATAY'ın Hassa ilçesinde Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile ilçe protokolünün katılımıyla üzüm hasadı yapıldı.

29.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:55

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hassa üzümünü marka yapacağız

HATAY'ın Hassa ilçesinde Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile ilçe protokolünün katılımıyla üzüm hasadı yapıldı. Yayman, Hassa üzümünün Roma mozaiklerine dahi işlenmiş önemli bir lezzet olduğuna dikkati çekerek bunu marka haline getireceklerini kaydetti.

Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve vatandaşların katıldığı üzüm bağındaki hasatla ilgili bilgi veren Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kentte yetiştirilen üzümün yüzde 95'ini karşılayan Hassa'da üzümün tarih boyunca şifa ve lezzet kaynağı olduğuna dikkat çekti. Yaymam, bölgede yapılan arkeolojik kazılarda 2 bin yıl öncesinin Roma mozaiklerinde Hassa üzüm motifi bulunduğunu kaydetti. Roma mozaiklerine dahi işlenmiş Hassa üzümünün şifa ve lezzet kaynağı olduğunu belirten Milletvekili Yayman, "Hassa üzümü lezzeti, kokusu, rengi ve enfes tadıyla muhteşemdir. Herkes tatmalıdır. İnşallah bu yıl fiyat da güzel olacak ve çiftçimizin yüzü gülecek" dedi. Rekoltenin yüksek beklendiğini vurgulayan Yayman şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl için dekar başına yaklaşık 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Yıl sonu üzüm hasadı beklentimiz 100 bin ton civarında. Bu yıl yağışların iyi geçmesi ve havaların sıcak olmasından dolayı üzümlerimizdeki kalite geçen yıllara göre çok daha iyi. Hatay üzüm üretiminde Türkiye'de 9'uncu sırada yer alıyor. Hassa üzümünü daha çok tanıtıp marka haline getireceğiz."

HATAY AK Parti Hatay Milletvekili Yayman Hassa üzümünü marka yapacağız

Kaynak: DHA

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