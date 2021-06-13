HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ
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HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin dün bir hastaneye yaptığı saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi toprağa verildi.

SURİYE'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin dün bir hastaneye yaptığı saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi toprağa verildi.

PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca dün yapılan füze ve top atışları, Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin acil bölümüne isabet etti. Saldırı sonucu, hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenler için bugün ilçede yüzlerce kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Törene katılanlar gözyaşı dökerek teröre tepki gösterdi. 13 kişi, dualarla toprağa verildi.

HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ
HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ
HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ
HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
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HATAY AFRİN'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 13 SİVİL TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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