Hatay Afrin'de Yaşam Normale Dönüyor

Afrin'de yaşam normale dönüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terör örgütü YPG, PKK ve PYD'den arındırmasından sonra ilçedeki yaşam normale dönüyor. İlçe merkezindeki güvenliği Türk askeri, ÖSO unsurlarıyla sağlarken yerel halk terör örgütünden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Afrin'de halk günlük yaşantısını sürdürürken güvenliğin sağlanması amacıyla Türk tankları ve çeşitli askeri araçlar bölgede devriye geziyor. Bu arada tankların geçişi sırasında ellerine Türk bayrağı bulunanlar, Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulunuyor. Bazı çocuklarda ellerine Türk Bayrağı ile tankın üzerine çıkıp askerle kucaklaşıyor.

KINIK, GÜVEN VE HUZURU SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO unsurlarının kontrolü altında bulunan Afrin'nde yaşayan halka Kızılay tarafından sıcak yemek verildi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, dağıtımın ardından şunları söyledi:

"Zeyitin Dalı Operasyonu sonrasında özgürleştirilen Afrin bölgesine yönelik insani yardım çalışmalarımızı arttırıyoruz. Bölgedeyiz. Bölgedeki bütün köyleri, şehir merkezini arkadaşlarımız teker teker, hane hane dolaşıyorlar. İhtiyaç listesini tamamlamak üzereyiz. İlk etapta terör örgütü ve çatışmalar nedeniyle acil ihtiyaç olan, gıda temelli, su, sanitasyon ve sağlık hizmetli temelli bölgeye şu anda ulaştırılıyor. Bu anlamda Kızılay'ın, diğer sivil toplum kuruluşlarının AFAD başkanlığında bölgeye bir seferberlik başlattığını söyleyebilirim."

SURİYELİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtarılan Afrin'de konuşan Suriyeli Muhammed Osman ise, 'Türk askeri sayesinde terörden kurtulduk. Teröristlerin halktan aldığı araçları ve motorları geri almak için bir çalışma yapılıyor. Bazı binalarda bulunan bomba tuzaklarının da tamamen temizlenmesinden sonra esnaflarımızda zaman içerisinde işyerini açacak ve çok daha rahata kavuşacağız. Türk askerine teşekkür ediyoruz' dedi.