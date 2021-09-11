Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
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Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kumsal boyunca temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözleniyor.

Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
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