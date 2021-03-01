Hatay açıklarında hortum
01.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:52
HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında hortum oluştu.
HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında hortum oluştu. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Hatay
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte, dünyanın en uzun sahillerinden birinin yer aldığı Samandağ açıklarında hortum oluştu. Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çevlik ve Deniz mahallelerinden görünen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
- Hatay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI