Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
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Yayladağı, Akdeniz, Deprem, Hatay, Güncel

Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'in Hatay ilçesi Yayladağı açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:54
Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'in Hatay ilçesi Yayladağı açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'in Hatay ilçesi Yayladağı ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat  21.15'te meydana geldi. Yerin, 19.77 kilometre derinliğinde olan deprem, Yayladağı'nın yanı sıra Samandağ ilçesinden de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı. Öte yandan saat 21.20'de 2.1, 21.26'da ise aynı noktada iki depremin daha meydana geldiği bildirildi. 


Kaynak: DHA

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