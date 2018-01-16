Hatay'a Tank Sevkıyatı

Şanlıurfa'ya toplanan tank ve askeri araçların Hatay'a sevkıyatı sürüyor.

Türkiye'nin doğu illerinden gelen ve Şanlıurfa'da toplanan askeri konvoyun Gaziantep'ten geçişi sağlandı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Hatay istikametine seyir etti. Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyda tank, zırhlı araç, konteyner ve personel yer aldığı görüldü. - GAZİANTEP