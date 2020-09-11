Hatay'a şehit ateşi düştü
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Hatay'a şehit ateşi düştü

Van'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü
11.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:57

Van'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Yıldırım-10 Operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşerken, 1 asker yaralandı. Şehitlerden Hataylı Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın acı haberi Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Evli ve bir erkek çocuğu bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Uçar ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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