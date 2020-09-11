Hatay'a şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü Yıldırım-10 Operasyonları kapsamında, Van'da çıkan çatışmada 3 asker şehit düştü.

11.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:47

Hatay'a şehit ateşi düştü

HATAY - Yıldırım-10 Operasyonları kapsamında, Van'da çıkan çatışmada 3 asker şehit düştü. Hataylı olan şehidin baba ocağı Reyhanlı'ya acı haber ulaştı.

Yıldırım-10 Operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşerken, 1 askerde yaralandı. Şehitlerden Hataylı Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın acı haberi Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Evli ve bir erkek çocuğu bulunan şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Uçar ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naşının yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Fatih Artman Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Şenol Güneş Eddie Newton Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Hatay'a şehit ateşi düştü - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:51:08. #1.14#
title