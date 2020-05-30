Hatay'a şehit ateşi düştü
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Hatay'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü
30.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:45

HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari'de görev yapan Piyade Er Mehmet Günay, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından Hatay'a gönderilecek.


Kaynak: DHA

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