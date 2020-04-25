Hatay'a şehit ateşi düştü Şırnak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 12 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 12 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehit Er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak kırsalında PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde sırasında açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerimizin şehit olduğu, 3 askerimizin yaralandığı, 12 teröristin ise öldürüldüğü belirtildi.

Taciz ateşi sırasında vurularak şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan ailesine şehadet haberi de verildi. İlçeye bağlı Aydınlı Mahallesinde yaşayan İnce'nin ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise pazar günü Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehidin babası Ali İnce'nin cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini de tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde aldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA