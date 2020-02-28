Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Hatay'a şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.
Kaynak: DHA