Hatay'a şehit ateşi düştü
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Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:07
Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş 'ın acı haberi, 'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu. 


Kaynak: DHA

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