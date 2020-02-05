Hatay'a komando sevkiyatı
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Hatay'a komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

05.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:10
Hatay'a komando sevkiyatı

'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, 'a ulaştı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı. ilçesine gelerek konuşlandırılan komando birliklerinin, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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