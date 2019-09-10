Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti

10.09.2019 18:32

Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülürken Aksaray'daki mola yerinden firar eden Suriye uyruklu hırsızlık zanlısı, 3 katlı evin bodrum katında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu M.M'yi gözaltına aldı.

Sınır dışı edilmesine kara verilen şüpheli M.M'yi sivil plakalı araçla Hatay'a götüren polis ekipleri, Aksaray-Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinde mola verdi.



Tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyen zanlı M.M, tuvalete gittiği sırada kaçtı.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, bölgede arama çalışması başlattı.



Ekipler, yakınlardaki bir tarlaya girdiği ihbar edilen şüpheliyi bulmak için drone destekli arama yaptı.

Zanlı, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından 3 katlı bir evin bodrum katında yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.M, Hatay'a götürülmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA