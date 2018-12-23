Hatay'a Gönderilen Birlikler Kilis Yolunda (3)
TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTIHatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'e ulaşmaya devam ediyor.
TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTI
Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'e ulaşmaya devam ediyor. Yüzlerce aracın bulunduğu konvoyda tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpiler Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Askeri sevkiyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.
Reşit ÇEKEBİOĞLU/KİLİS,
Kaynak: DHA