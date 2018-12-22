Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda
Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolundaSURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı.
Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı.
Türkiye'nin farklı noktalarından Hatay'a gönderilen komando birlikleri, askeri araçlar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Kilis'e kara yoluna doğru ilerliyor. Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy için geçiş güzergahlarında ise güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: DHA