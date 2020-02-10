Hatay'a askeri sevkiyat
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Hatay'a askeri sevkiyat

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

10.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:05
Hatay'a askeri sevkiyat

'ın ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Çeşitli birliklerden çok sayıda askeri personel ve mühimmatın yer aldığı 20 tır ve 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA
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