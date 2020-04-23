Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor - Haber
Okul Müdürü, İskenderun, 23 Nisan, Hatay, Haber

Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor

Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul müdürü ve komşuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.

23.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:49
Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor

Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul müdürü ve komşuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evlerde yapılacak olması kararının ardından Mustafa Kemal Mahallesi'nde vatandaşlar hazırlık yaptı. İskenderun Dr. Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulu Müdürü Hasan Akdoğan, apartmandaki komşuları ile birlikte 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşamak için hazırlık yaptı. Türk bayrakları ile süslenen balkonlar ve pencerelere"23 Nisan" yazılı dövizler asıldı. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar gökyüzüne balon bırakarak 23 Nisan'ı kutlamaya başladı. Kutlama yapanlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Okul Müdürü Hasan Akdoğan yeni tip korona virüs nedeniyle hazırlıklarını balkonu süsleyerek yaptıklarını söyledi. Bu coşkuyu balkonda yaşayacaklarını dile getiren Akdoğan, en kısa sürede salgından kurtulma temennisinde bulunurken 23 Nisan coşkusunu evlerinin balkonlarında yaşadıklarını söyleyen öğrenciler ise "Çok hazırlık yapmıştık fakat salgın nedeniyle evlerimizden çıkamıyoruz. Bizlerde balkonlarda komşularımız ile birlikte böyle bir kutlama gerçekleştirmek istedik. Umarız bir an önce korona virüs salgını son bulur" şeklinde duygularını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı Haber
Bakan Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haber
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Efsane sporcu, Kim Jong'un sağlığından endişeli: Umarım söylentidir Haber
Efsane sporcu, Kim Jong'un sağlığından endişeli: Umarım söylentidir
UEFA'dan kulüplere büyük müjde! 70 milyon euro ödeme yapılacak Haber
UEFA'dan kulüplere büyük müjde! 70 milyon euro ödeme yapılacak
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 19:14:56. #1.15#
title