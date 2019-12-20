20.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:49

Birbirinden lezzetli yiyecekleriyle nam salan Hatay, 1'inci Gastrofest ile İzmir'e damga vurdu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "İzmirli dostlarımızı 12 gün boyunca buradaki stantlara bekliyoruz ve lezzetlerimizi onlarla paylaşmak istiyoruz" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuar A.Ş.'nin ev sahipliğinde Kültürpark'ta düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni'ne onur konuğu olarak katılan Hatay, 1'inci Gastrofest ile İzmirlilerle buluştu. Medeniyetler şehri Hatay'ın UNESCO tescilli mutfağı, 20-31 Aralık tarihleri arasında 'Lezzet dünyasının kapısı Hatay' sloganıyla İzmir'de tanıtılacak. Lezzetli Kış Şöleni kapsamında Hatay'ın 600'e yakın yemek ve tatlı çeşidi görücüye çıktı. İzmirliler, Hatay'ın lezzetli yemeklerini tadarken alışveriş de yaptı.



"Lezzetlerimizi paylaşmak istiyoruz"



Stantları gezip konuklarla ilgilenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıla girerken çok güzel bir şenlik yaptı ve bizi de onur konuğu olarak davet etti. Hatay'ın 'en'leri olan ne varsa onları İzmirli dostlarımızla paylaşmaya geldik. İzmirlilerin Hatay'a gelip Hatay'ın değerleriyle tanışmalarını, Hatay'ın birikimlerini görmelerini istiyoruz. İzmirliler 12 gün boyunca geleneksel ürünlerimizi tadacaklar. İzmir'de böyle bir organizasyon yapılması bizim için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz. İzmirli dostlarımızı 12 gün boyunca buradaki stantlara bekliyoruz ve lezzetlerimizi onlarla paylaşmak istiyoruz" dedi.



Savaş daha sonra Gündoğdu Meydanı'ndan başlayıp Kültürpark'ta son bulan kortej yürüyüşüne de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA