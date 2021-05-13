Hatalı yangın ikazı veren boş uçak inişinin ardından hangara alındı
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Hatalı yangın ikazı veren boş uçak inişinin ardından hangara alındı

Hatalı yangın ikazı veren boş uçak inişinin ardından hangara alındı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

MC Havacılık'a ait bir uçak, Antalya-İstanbul uçuşu sırasında yanlış yangın uyarısı nedeniyle hangara park edildi.

MC Havacılık'a ait bir uçak, Antalya-İstanbul uçuşu sırasında yanlış yangın uyarısı nedeniyle hangara park edildi.

MC Aviation'dan yapılan açıklamada, bugün yolcusuz olarak yapılan Antalya-İstanbul uçuşunda, 1 nolu motor yangın ikazı geldiği bildirildi.

Uçuş ekibinin tüm prosedürleri uygulayarak güvenli bir iniş gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "İnişten sonra yapılan kontrollerde yangın ikazının false indikasyon olduğu görülmüş ve uçağımız motor çalıştırarak taksi yapmış ve hangarımıza park etmiştir." denildi.

Açıklamada, gerekli teknik kontrollerin tekrar yapılacağı ve yanlış ikazın sebebi bulunduktan sonra uçağın uçuşlarına devam edeceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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