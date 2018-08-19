Mersin'de, İçişleri Bakanlığınca ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan, 'Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi kapsamında stant açıldı.

Forum Alış Veriş Merkezi önünde İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı etkinlik kapsamında, çocuklara tişört, şapka ve kırmızı düdük verilerek vatandaşlar trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara araçla yolculuk yaparken, araç sürücüsü olan annesi, babası veya akrabası bir hata yapmaya kalkıştığı zaman düdüğü çalması gerektiği ifade edildi. - MERSİN