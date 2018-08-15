Samsun'da, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, balon, tişört ve broşür dağıtıldı. Çocuklar "kırmızı düdük" sayesinde ailelerini trafik hatalarına karşı uyarabilecek.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi başlatıldı. Proje kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Ayrıca; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, motorize ekipleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamak suretiyle Bankalar Caddesi, Kasaplar Caddesi ile İstiklal Caddesi'nde çocuklara ve ailelere yönelik broşür dağıtımı yapıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar, "Özellikle çocuklarımıza dağıttığımız broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdükle farkındalık oluşturuyoruz. Çocuklarımız ebeveynlerini yaptıkları yanlışlara karşı kırmızı düdükle uyarabilecek. Örneğin kemer takmayan ve cep telefonu ile konuşan ebeveynleri çocuklar düdük çalarak uyaracak. Yayalarımıza da bu broşürlerden dağıtarak bilgilendirme yapıyoruz. Bu uygulama 100 gün sürecek. Bölge trafik ve şehir içerisinde bu uygulamamız devam edecek. Sürücülerimiz aracına binmeden önce aracın etrafını kontrol etsinler. Daha sonra koltuk, ayna kontrolünü yaparak emniyet kemerini mutlaka takmalılar. Sürücülerimiz özellikle hız konusuna dikkat etmeli. Trafik kazası olmayan bir bayram diliyoruz. İnşallah bu bu uygulamalarla kazaları en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN