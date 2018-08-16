Hatalı Sürücüler Kırmızı Düdükle Uyarılacak

Eskişehir'de, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklar kırmızı düdük çalarak sürücüleri uyaracak.

Proje kapsamında Eskişehir-Bursa karayolu polis güvenlik noktasında yapılan uygulamada, trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür vererek onları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen projeyi Eskişehir'de de yürüttüklerini söyledi.

Projenin hedefinin araçlardaki çocukların sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarını önlemek olduğunu ifade eden Aydın, uygulamanın bayram süresince devam edeceğini bildirdi.