- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
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- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti

04.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:00

- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında denetimler yaparken, sürücülerin mazeretleri ise dikkat çekti.

- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti

MALATYA - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında denetimler yaparken, sürücülerin mazeretleri ise dikkat çekti. Drone ile yapılan denetimlerde, sürücüler para cezası ödememek için bahaneler üretti.

İnönü Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede drone uçuran emniyet ekipleri, "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışının yerleşmesi için trafik işareti bulunan yaya geçidinde yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüleri tespit etti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polislerince kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Yayalara yol vermeyen sürücüler trafik polisleri tarafından ceza işlemi uygulandı. Kimi sürücü dalgın olduğum için yayayı görmediğini, kimisi ise yayayı fark etmediğini ileri sürdü.

Yaya geçidinde yaya geçerken durmayan bir sürücü, "Ceza işlem uygulandı. Yapacak bir şey yok. Cezayı hak etik. Devletimizin canı sağ olsun. Bundan sonra kurallara uyacağız" dedi.

Ceza kesilen başka bir sürücü ise çok dalgın olduğum için fark etmediğini iddia etti.

Sürücü, bundan sonra daha dikkatli olacağına söz vererek, "Bundan böyle yaya geçidinde yayalara yol vereceğim. İşim acele olduğundan dolayı fark etmedim. Polis tarafından ceza kesildi. Yaya bir anda önüme çıktı. Fark etmedim. Yol verecektim, aniden durmuş olsa idim arakan araba bana çarpacaktı" ifadelerini kullandı.

(SD-NA-LO-Y)

- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti
- Sürücülerin mazeretleri dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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