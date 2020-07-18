Hatalı sollamada can kaybı
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Hatalı sollamada can kaybı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin solladığı traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatalı sollamada can kaybı
18.07.2020 00:36 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:40

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin solladığı traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza İznik-Orhangazi karayolu Çakırca köyü mevkiinde saat 21: 00'de sıralarında meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, 16 AID 415 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A. (62), önünde seyreden Cemilay S. (33), idaresindeki 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak istedi. Traktörün tekerleğine çarpan Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Traktör üç parçaya bölündü.

Talihsiz kaza da traktör sürücü Saka ve Aydın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ve 156 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Saka'nın durumunun ağır olduğu ve Bursa'ya sevkedildiği öğrenildi.

Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Cemil Saka, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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