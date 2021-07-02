Hatalı sollama yapan şimdi yandı
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Hatalı sollama yapan şimdi yandı

Hatalı sollama yapan şimdi yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kural tanımaz sürücülere yönelik emsal bir karara imza atan Yargıtay, sollama yasağına uymayarak trafik kazasına, ölüme veya yaralamaya sebep olan sürücü için 'bilinçli taksir hükümleri'nin uygulanacağına hükmetti.

Kural tanımaz sürücülere yönelik emsal bir karara imza atan Yargıtay, sollama yasağına uymayarak trafik kazasına, ölüme veya yaralamaya sebep olan sürücü için 'bilinçli taksir hükümleri'nin uygulanacağına hükmetti.

Bakım onarım çalışması sebebiyle gündüz vakti bölünmüş yolda hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar hastanede günler süren tedavinin ardından taburcu oldu.

Hatalı sollama yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksir' suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanık sürücüyü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Gidiş geliş olarak bölünmüş yolda sanığın sanığın sevk ve idaresindeki otomobil ile sollama yasağı olmasına rağmen karşı yöne ait şeride girmesi neticesinde kamyonetle çarpışmış, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştır. Olayda, sollama yasağı olması sebebiyle bilinçli taksir ile hareket eden sanığın tam kusurlu olduğunun kabulü ile mahkumiyet kararı verilmesi bakımından mahkemenin takdirinde isabetsizlik görülmemiştir. Sanık hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün infaz aşamasında gözetilmesine cümlesinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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