Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü

Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da sollama yapmak için şerit değiştiren panelvan sürücüsü, arkasından hızla gelen aracın selektör yapması nedeniyle tekrar sağ şeride geçmek isterken önündeki TIR'a arkadan çarptı.

BURSA'da sollama yapmak için şerit değiştiren panelvan sürücüsü, arkasından hızla gelen aracın selektör yapması nedeniyle tekrar sağ şeride geçmek isterken önündeki TIR'a arkadan çarptı. Demir yığını haline dönüşen panelvanda sıkışan sürücü Tayfun Şengönül (42), yaşamını yitirdi.

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu 32'nci kilometre Karacaoba mevkisinde meydana geldi. Karacabey istikametine giden Tayfun Şengönül yönetimindeki 28 ET 522 plakalı panelvan, önünde ilerleyen H.K. yönetimindeki 11 AP 723 plakalı parke taşı yüklü TIR'ı geçmek için sol şeride geçti. İddiaya göre bu sırada arkasından hızla gelen aracın selektör yapması üzerine tekrar sağ şeride geçmeye çalışan Şengönül'ün kullandığı panelvan önünde TIR'a çarptı. Tayfun Şengönül, kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen panelvanda sıkıştı.Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Şengönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tayfun Şengönül'ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. TIR şoförü H.K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatalı sollama yapan panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 01:43:25. #1.16#

title