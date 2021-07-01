Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
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Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da hatalı sollama yapan bir minibüs, karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpışmasının ardından alev topuna döndü.

Rusya'da hatalı sollama yapan bir minibüs, karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpışmasının ardından alev topuna döndü. Kazada hatalı sollama yapan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi'ne bağlı Barabinsky kenti yakınlarındaki P-254 otoyolunda seyir halinde olan minibüs, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs alev topuna döndü. Minibüs çarptığı kamyon yoldan çıkarken, arkasında gelen kamyonette kamyona çarptı. Minibüs solladığı tır ise son anda durarak kazaya karışmaktan kurtuldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada minibüsün tamamen yandığını ve 25 yaşındaki minibüs şoförünün olay yerinde yanarak can verdiğini aktardı. Kamyon şoförünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan Bakanlık, kamyona çarpan kamyonet sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğunu aktardı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
Son dakika haber | Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
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