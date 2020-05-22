Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye soktu Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye soktu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan kamyonlar karayolunda zaman zaman tehlike oluşturuyor.

Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye soktu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan kamyonlar karayolunda zaman zaman tehlike oluşturuyor.

Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan bazı kamyon sürücülerinin, karayolunda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması tepkiye neden oluyor. Son olarak Adapazarı - Mudurnu yolu Osmanbey Mahallesi mevkinde hatalı sollama yapan kamyon sürücüsü, diğer araçları tehlikeye soktu.

Kaynak: İHA