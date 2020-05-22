Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye attı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan kamyonlar kara yolunda zaman zaman tehlike oluşturuyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan kamyonlar kara yolunda zaman zaman tehlike oluşturuyor.

Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan bazı kamyon sürücülerinin, kara yolunda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması tepkiye neden oluyor. Son olarak Adapazarı - Mudurnu yolu Osmanbey Mahallesi mevkisinde hatalı sollama yapan kamyon sürücüsü, diğer araçları tehlikeye attı. - SAKARYA

Kaynak: İHA