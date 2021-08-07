Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı
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Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı Taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü Denizli'de hatalı sollama yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı.

Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı

Taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü

DENİZLİ - Denizli'de hatalı sollama yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Ters bir şekilde metrelerce sürüklenen cipteki 5 kişi ölümden döndü.

Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy'den Denizli istikametine seyir halinde olan Oktay Sönmez idaresinde 10 ADF 731 plakalı cip, hataları sollama yaparak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kere takla atan cip, ters bir şekilde metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri bekleyen vatandaşlar araçta bulunan 5 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Melike Döver'i ve tedbir amaçlı 2 çocuğu hastaneye kaldırdı.

Ekipler yolda güvenlik önlemli alırken, hurdaya dönen araç yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı
Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı
Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı
Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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