Hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi - Haberler
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Hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi

Hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi, araçlardan birinin kapısı koparken diğeri ise şarampole uçtu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi, araçlardan birinin kapısı koparken diğeri ise şarampole uçtu. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Viranşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 3 ticari araçtan biri hatalı sollama yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan birinin kapısı yerinden koparken diğer araç şarampole uçtu. Ticari araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi

Hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi

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