Hatalı sollama ölümü getiriyordu...Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önündeki aracı geçebilmek için hatalı sollama yapan otomobil, karşıdan gelen tırla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot iskelesi istikametinde seyreden M.G. idaresindeki 77 BE 205 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün önündeki aracı geçmek için hatalı sollama yapmasının ardından, ters istikamette seyreden A.G. yönetimindeki 34 G 87514 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobili altına almamak için hamle yapan tır sürücüsü, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından tır sürücüsü A.G., otomobil sürücüsü M.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. ile H.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan A.G. ile M.G. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.G. ile H.G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yol uzun süre trafiğe kapatıldı

Kazaya karışan otomobillerin yolu kapatması sebebiyle polis ekipleri önlem alabilmek için yoldaki trafik akışını bir süre durdurdu. Kazanın ardından parçalanan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, tır ise vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.