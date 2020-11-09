Hatalı sollama ölüm getirdi

- Hatalı sollama ölüm getirdi Ambulansı sollamaya kalkan otomobil faciaya neden oldu Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.