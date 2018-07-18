Hatalı Sollama Ölüm Getirdi

Gaziantep-İslahiye karayolunda minibüs ile hafif ticari aracın hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Gaziantep-İslahiye D-400 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. 27 GK 005 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Malik C., önünde seyreden tırı sollamak istedi. Hatalı sollama sonucu hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Kalender Özer yönetimindeki 27 P 9331 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Kalender Özer hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

(Mehmet Bulut/İHA)