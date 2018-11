Hatalı sollama kazaya sebep oldu: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep-Nizip yolunda bir sürücünün hatalı sollama yapması kazaya sebep oldu. Kazada her iki aracın sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan şahıs yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizip istikametine ilerlemekte olan ve G. A. İdaresindeki 27 TV 934 plakalı araç ile Y. Ö. isimli şahsın kullanmış olduğu 63 ND 917 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve yolcu tarafında oturan M. Y. yaralandı.

Öte yandan yaralı şahısların Nizip Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.