Hatalı sollama kazaya neden oldu: 8 yaralı

Aksaray'da hatalı sollama yapan otomobil hayvan yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

AKSARAY - Aksaray'da hatalı sollama yapan otomobilin karşı şeritten gelen hayvan yüklü kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Yeşilova Beldesi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Sayit D. yönetimindeki 68 HT 717 plakalı hayvan yüklü kamyonet, karşı şeritten sollamaya çıkan Ali D. yönetimindeki 68 AB 004 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan İbrahim Ç. (26), Müdür K. Mustafa D. (21), Muhammed Mustafa D., Sümeyye D. ve R.D. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kazayı anlatan hafif yaralı kamyonet sürücüsü Sayit D., "Karşıdan gelen otomobil bir anda benim şeridime geçti. Hatalı sollama" dedi.

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.