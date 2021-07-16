Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü

Gaziantep'te hatalı sollama yapan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı.

Gaziantep'te hatalı sollama yapan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı. İki aracın da şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Nizip D400 karayolu Küllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nizip istikametine seyir halinde olan A.M. (42) kontrolündeki 06BUP447 Volkswagen marka otomobil, sollamaya çıktığı esnada aynı yöne seyir eden 23AAD084 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu otomobil ile kamyonet savrularak şarampole yuvarlanırken, takla atan kamyonet yan yattı. Kamyonetin kasasında yüklü ayakkabı tabanları ise yola saçıldı. Kamyonetle otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan iki şoföre ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü A.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kamyonetin sürücüsü B.Ç. ise hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen A.M. ile B.Ç.'nin cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı