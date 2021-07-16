Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü

Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te hatalı sollama yapan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı.

Gaziantep'te hatalı sollama yapan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı. İki aracın da şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Nizip D400 karayolu Küllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nizip istikametine seyir halinde olan A.M. (42) kontrolündeki 06BUP447 Volkswagen marka otomobil, sollamaya çıktığı esnada aynı yöne seyir eden 23AAD084 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu otomobil ile kamyonet savrularak şarampole yuvarlanırken, takla atan kamyonet yan yattı. Kamyonetin kasasında yüklü ayakkabı tabanları ise yola saçıldı. Kamyonetle otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan iki şoföre ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü A.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kamyonetin sürücüsü B.Ç. ise hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen A.M. ile B.Ç.'nin cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Aslıhan Karalar
Spor Mehmet Topal Alper Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 17:03:58. #1.16#

title