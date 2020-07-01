Hatalı solama yapan minibüs Tır ile kafa kafaya çarpıştı
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Hatalı solama yapan minibüs Tır ile kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'da Pasinler-Horasan karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı.

Hatalı solama yapan minibüs Tır ile kafa kafaya çarpıştı
01.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:58

Erzurum'da Pasinler-Horasan karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta çıkışan sürücü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler - Horasan karayolunda meydana gelen kazada Mehmet Zeki Topçu idaresindeki 25 AAV 532 plakalı yolcu minibüsü tek şeride düşen karayolunda Ercan Aktaş idaresindeki 41 TT 260 plakalı tırı sollamak isterken karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazda, çarpmanın etkisiyle minibüs ve dorsesinde kamyon taşıyan tır yola devrildi. Kazada olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği minibüsten çıkarılan yaralı şoför Mehmet Zeki Topçu olay yerine gelen ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Araçların yola devrilmesi ile Pasinler Horasan karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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